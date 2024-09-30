İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara için uyarıda bulundu.
Bu uyarıların ardından hafta sonu etkisini gösteren sıcak hava yerini sağanak yağışa bıraktı.
Bursa'da da sabah saatlerinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu.
Hava sıcaklığının 7-8 derece düştüğü şehirde caddeler de göle döndü.
KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Uyarılara rağmen yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu. Öte yandan Uludağ'a da kar yağışının beklendiği ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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