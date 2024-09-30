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Bursa'da sağanak yağış etkili oldu

Bursa'da sağanak yağış etkili oldu Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.