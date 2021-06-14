Sağanak yağış nedeni ile sokakta bulunan rögarlar tıkandı. Taşan kanalizasyon suları, zemin katta bulunan bir dairenin giderlerinden çıktı.

Bursa’da etkili olan sağanak yağış nedeni ile bazı yollar sular altında kaldı.

Araçlar trafikte güçlükle ilerlerken, yayalar zor anlar yaşadı.

Merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi’nde bulunan bir binanın zemin katındaki daireyi su bastı.

Sokaktaki rögarların taşması sonucu kanalizasyon suları, Talip Çetin'in evinin giderlerinden çıktı.

EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Sabah saatlerinde işe gitmek üzere uyanan Çetin, karşılaştığı manzara karşısında şok oldu.

Evdeki suyu kovalar kullanarak kendi imkanları ile tahliye etmeye çalıştı.

Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

“EVİN İÇERİSİNDE BİR KOKU VARDI”

Çetin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sabah marketimi açmaya gidecektim. Uyandığımda kendimi rüyada gibi hissettim, su seslerinin arasında. Kalktığımda evin içerisinde bir koku vardı, yere bastığımda anladım ki evin içerisinde su var. Evin her yeri baştan başa su oldu.





“EVİMİN İÇERİSİNDE LAĞIM SULARI VAR”

Ne yatak kaldı ne baza ne beyaz eşya. Hepsi sular altında kaldı. Zararımın giderilmesini istiyorum. Sabah 7’den beri yetkililere ulaşmaya çalışıyorum, evimin içerisinde lağım suları var. Evin içinde yaklaşık 10 santimetre su var ve yağmur yağdıkça gelmeye devam ediyor.”

Bursa’da sağanak yağış: Zemin kattaki evi su bastı VİDEO

