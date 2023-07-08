Bursa'da sağanak yağışta kamyonet şaha kalktı

İHA
Kavurucu sıcaklar yerini sağanak yağışa bıraktı.
Megakentte yağışlar etkisini gösterirken Bursa'da da hayatı olumsuz etkiledi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Bursa Şehir Hastanesi istikametinden gelen kamyonet, yağmur sebebiyle ıslanan yolda virajı alamayınca önce bir araca ardından refüjdeki ağaca çarptı.
Araç 90 derece dik durdu
Ağacı deviren kamyonet, nasıl olduysa refüjde zemine 90 derece dik olarak kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve kurtarma ekipleri, yaralıları kurtarmak için ilk olarak aracın vinç ile sabitlenmesini istedi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Araçtan dik bir şekilde çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldı.
Vinç yardımı ile düzeltilen araç, çekici marifetiyle otoparka çekildi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.