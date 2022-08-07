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- Bursa'da sahilde oturan gencin ayakkabısını köpek kaptı
Bursa'da sahilde oturan gencin ayakkabısını köpek kaptı
Kumsalda oturan gencin yanına yaklaşan köpek, ayakkabıların tekini alarak metrelerce koştu. Köpeğin peşinden giden gencin o anları kameralara yansıdı.
- 07.08.2022 - 10:32
- Güncelleme : 07.08.2022 - 11:31
Sosyal medyada paylaşılan video izleyenleri güldürdü.
Bursa'da kumsalda oturmak isteyen bir kişi sahile indi.
Rahat oturmak isteyen genç ayakkabılarını çıkarttığı sırada, ayakkabılarından birini köpek kaptı.
Metrelerce koştular
Koşarak uzaklaşan köpeğin peşine takılan genç metrelerce koştu. Olaya şahit olan çevredekiler sahilde kahkahalara boğuldu.
Bursa'da sahilde oturan gencin ayakkabısını köpek kaptı VİDEO
Kameralara yansıdı
İHA'nın aktarımına göre; O anlar ise plajda bulunan başka bir kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.