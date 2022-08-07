Petrol
94.66
0.57%
Euro
18.2413
-0.72%
Dolar
17.9122
0.02%
Altın
1.022
-0.85%
Borsa
275
0.00%
Bitcoin
413.142
-0.41%
BTXN Coin
8.04
-2.66%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C

    Bursa'da sahilde oturan gencin ayakkabısını köpek kaptı

    Kumsalda oturan gencin yanına yaklaşan köpek, ayakkabıların tekini alarak metrelerce koştu. Köpeğin peşinden giden gencin o anları kameralara yansıdı.
    • 07.08.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 11:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da sahilde oturan gencin ayakkabısını köpek kaptı

    Sosyal medyada paylaşılan video izleyenleri güldürdü.

    Bursa'da kumsalda oturmak isteyen bir kişi sahile indi.

    Rahat oturmak isteyen genç ayakkabılarını çıkarttığı sırada, ayakkabılarından birini köpek kaptı.

    Metrelerce koştular

    Koşarak uzaklaşan köpeğin peşine takılan genç metrelerce koştu. Olaya şahit olan çevredekiler sahilde kahkahalara boğuldu.

    Bursa'da sahilde oturan gencin ayakkabısını köpek kaptı VİDEO

    Bursa da sahilde oturan gencin ayakkabısını köpek kaptı #1

    Kameralara yansıdı

    İHA'nın aktarımına göre; O anlar ise plajda bulunan başka bir kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

    Bursa da sahilde oturan gencin ayakkabısını köpek kaptı #2

    Bursa da sahilde oturan gencin ayakkabısını köpek kaptı #3

    Bursa da sahilde oturan gencin ayakkabısını köpek kaptı #4


    İlginizi Çekebilir

    Biden'ın son testi negatif çıktı
    Dünya

    Biden'ın son testi negatif çıktı

    'Mandacı zihniyet, 94 yıl tüfek yaptırmadı'
    Gündem

    'Mandacı zihniyet, 94 yıl tüfek yaptırmadı'

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir