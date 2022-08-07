Kumsalda oturan gencin yanına yaklaşan köpek, ayakkabıların tekini alarak metrelerce koştu. Köpeğin peşinden giden gencin o anları kameralara yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan video izleyenleri güldürdü.

Bursa'da kumsalda oturmak isteyen bir kişi sahile indi.

Rahat oturmak isteyen genç ayakkabılarını çıkarttığı sırada, ayakkabılarından birini köpek kaptı.

Metrelerce koştular

Koşarak uzaklaşan köpeğin peşine takılan genç metrelerce koştu. Olaya şahit olan çevredekiler sahilde kahkahalara boğuldu.

Bursa'da sahilde oturan gencin ayakkabısını köpek kaptı VİDEO

Kameralara yansıdı

İHA'nın aktarımına göre; O anlar ise plajda bulunan başka bir kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.