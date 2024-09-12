Bursa'da sahilde otururken vuruldu

DHA
Bursa'nın Gemlik ilçesi Gençali Mahallesi Kumsaz sahiline giden 25 yaşındaki Süleyman Şahin'e yanına yaklaşan otomobilden pompalı tüfekle ateş edildi.
Şahin, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, şüpheli otomobille uzaklaştı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Şahin, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şahin, bu sabah hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Otomobilin plakasını belirleyen polis ekipleri, şüphelinin A.A. olduğunu tespit etti.
Şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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