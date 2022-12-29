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    Bursa'da sahte basın kartı ile tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 şüpheli yakalandı

    Jandarma ekipleri, sahte 'Polis Basın Kartı' ve 'Çağdaş Polis Emeklileri Dayanışma Derneği' kartıyla tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen Ç.Ö. ve N.Ö.’yü, alıcı gibi temasa geçip yakaladı.
    • 29.12.2022 - 10:15
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    Bursa'da sahte basın kartı ile tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 şüpheli yakalandı

    Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik istihbarat çalışmalarında Ç.Ö. ile N.Ö.’nün ellerinde bulundurdukları tarihi eser niteliği taşıyan sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

    Fiziki ve teknik takip başlatan ekipler, Ç.Ö. ve N.Ö. ile müşteri gibi temasa geçti.

    Şüphelilerle pazarlık yapan ekipler, Ç.Ö.'nün tarihi eserleri sakladığı depoyu tespit etti.

    Depoya baskın düzenlendi

    Şüphelilerin tarihi eserleri 'Polis Basın Kartı' bulunan araçla taşıdığı belirlendi. Tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada şüphelileri suçüstü yakalayan ekipler eş zamanlı olarak depoya da baskın düzenledi.

    73 parça ele geçirildi

    Şüphelilerin aracında ve depoda yapılan aramalarda çeşitli dönem ve uygarlıklara ait olduğu belirtilen 69 sikke, heykel, mühür ile haç ve erkek figürü şeklinde 2 obje olmak üzere toplam 73 parça tarihi eserle sahte 'Polis Basın Kartı' ve 'Çağdaş Polis Emeklileri Dayanışma Derneği' kartı ele geçirildi.

    Serbest kaldılar

    'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

    Ele geçirilen tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen malzemeler Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheli Ç.Ö.'nün üzerinde ele geçirilen sahte polis kartlarına da el konuldu.

    Bursa da sahte basın kartı ile tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 şüpheli yakalandı #1


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