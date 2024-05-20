Bursa'da sahte genç kız profili açıp dolandırıcılık yapan çeteye baskın: 9 kişi gözaltına alındı Sahte genç kız profili açıp daha sonra 4 kişiyi tuzağa düşürerek 609 bin TL dolandıran çete, bir süredir çalışma yürüten polis ekipleri tarafından yakalanırken işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA

Bursa'da sahte kadın profili çetesi, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı derinleştiren Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıların önce sahte kız profili açarak kurbanlarına 'Numaranızı rehberime kaydetmişim, hatırlayamadım? Kimsiniz?' şeklinde mesaj attığını belirledi.

Çete üyelerinin, daha sonra kendilerini genç kızın babası olarak tanıtıp telefondaki kişileri tehdit ettiği, başka bir çete üyesinin de kendilerini avukat, uzlaştırmacı ya da savcı olarak tanıttığı tespit edildi.

Tuzağa düşürüp 609 bin TL dolandırdılar

Şüphelilerin, mağdurları yaşı küçük kız çocuğuna cinsel istismar suçundan ceza alacaksın” yalanı ile korkuttukları ve böylece tuzaklarına düşürdükleri belirlendi.

Yalanı sürdüren dolandırıcılık çetesi üyelerinin, 4 kişiden 609 bin lira dolandırıcılık yaptığı kaydedildi.

8 ilde eş zamanlı operasyonda 9 gözaltı

Soruşturmayı tamamlayan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. Mersin, Şanlıurfa, Van, Bingöl, Hakkari, İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere 8 ilde 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu ve sim kartı, 44 adet kredi ve hesap kartı, flash bellek, hafıza kartları, 1 adet silah şarjörü ile 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan çete üyelerinden 7'si Bursa'da adliyeye sevk edilirken A.K. Hakkari'de, Y.B. ise Bingöl'de adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)