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    Bursa'da sahte içki 6 can aldı: 3 kişi tutuklandı

    Yıldırım ilçesinde sahte içki içerek fenalaşan 6 vatandaş hayatını kaybederken, olayla ilişiği bulunan 3 kişi tutuklandı.
    • 18.11.2022 - 11:59
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    Bursa'da sahte içki 6 can aldı: 3 kişi tutuklandı

    Sahte içki kaynaklı ölümler, her geçen gün artıyor.

    Sahte içki olayı, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yeniden gündeme geldi.

    14 Kasım'da sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece (60), Fuat İşcen (49), Kamil Cihat İşcen (51), Erhan Seper (67), Mahmut Akça, Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriyeli Basem M., Celal T. ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı.

    6 kişi can verdi

    Şakir Çelik, Erol Oktay, Necip Cece, Fuat İşçen, Mahmut Akça ve Erhan Seper yaşamını yitirdi. Fatih U. ile Murat K. taburcu ise edildi.

    Olayla ilgili 3 tutuklama

    Polisin başlattığı soruşturma kapsamında metil alkolü İzmir’den Bursa’ya gönderdiği tespit edilen Oktay Yücü ile Bursa’da sahte içkiyi sattığı belirlenen Raif Aytaç, tutuklandı.

    Hastanede tedavi gören 6 kişiden biri olan ve sahte içkiyi satan şüphelilerden olduğu tespit edilen Kamil Cihat İşcen tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edildi.

    Ölenlerden Fuat İşcen’in ağabeyi olan Kamil Cihat İşcen, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İşcen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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