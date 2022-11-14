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Bursa’da sahte içki can aldı
Sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 kişiden, 1'i hayatını kaybetti. 4 kişinin de hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi.
- 14.11.2022 - 10:03
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yaşayan Şakir Çelik (56), Erol O. (56), Fuat İ. (49), Kamil Cihat İ. (51) ve Necip C. (60), gece saatlerinde sahte içki içti.
1 kişi öldü
Rahatsızlanan 5 kişi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zehirlenme şüphesi ile tedavi altına alınan 5 kişiden Şakir Çelik, hayatını kaybetti.
4’ünün hayati tehlikesi bulunuyor
Diğer 4 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
DHA’nın haberine göre olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.