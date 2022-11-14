Bursa’da sahte içki can aldı

Sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 kişiden, 1'i hayatını kaybetti. 4 kişinin de hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yaşayan Şakir Çelik (56), Erol O. (56), Fuat İ. (49), Kamil Cihat İ. (51) ve Necip C. (60), gece saatlerinde sahte içki içti.

1 kişi öldü

Rahatsızlanan 5 kişi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zehirlenme şüphesi ile tedavi altına alınan 5 kişiden Şakir Çelik, hayatını kaybetti.

4’ünün hayati tehlikesi bulunuyor

Diğer 4 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

DHA’nın haberine göre olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.