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    Bursa’da sahte içki can aldı

    Sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 kişiden, 1'i hayatını kaybetti. 4 kişinin de hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi.
    • 14.11.2022 - 10:03
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    Bursa’da sahte içki can aldı

    Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yaşayan Şakir Çelik (56), Erol O. (56), Fuat İ. (49), Kamil Cihat İ. (51) ve Necip C. (60), gece saatlerinde sahte içki içti.

    1 kişi öldü

    Rahatsızlanan 5 kişi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Zehirlenme şüphesi ile tedavi altına alınan 5 kişiden Şakir Çelik, hayatını kaybetti.

    4’ünün hayati tehlikesi bulunuyor

    Diğer 4 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

    DHA’nın haberine göre olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa’da sahte içki can aldı #1

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