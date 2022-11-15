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    Bursa'da sahte içki zehirlenmesinde vefat sayısı 3'e çıktı

    Sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken tedavi altına alınanların sayısı ise 11 oldu.
    • 15.11.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 12:10
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    Bursa'da sahte içki zehirlenmesinde vefat sayısı 3'e çıktı

    Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dün, sahte içkiden kaynaklı hareketlilik yaşandı.

    Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Fuat İ. (49), Kamil Cihat İ. (51) ve Necip C. (60), gece saatlerinde sahte içki tüketti.

    Ardından rahatsızlanan 5 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    İlk belirlemelere göre zehirlenenlerden Şakir Çelik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Vaka sayısı arttı

    Saatler geçtikçe kentte aynı sebeple rahatsızlananların sayısı arttı.

    Yine Yıldırım ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Murat K., gece saatlerinde sahte içki içti.

    Şahsın rahatsızlandığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi evinde yapılan Murat K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Bursa da sahte içki zehirlenmesinde vefat sayısı 3 e çıktı #1

    6'ya yükseldi

    Tedaviler devam ederken kentte, sahte içkiden zehirlenenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

    Akşam saatlerine doğru 6 kişiden biri olan Erol Oktay'ın da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

    Zehirlenen diğer kişilerden bazıları yoğun bakımda, bazıları da diyaliz merkezinde tedavileri sürüyor.

    Can kaybı 3 oldu

    Bugün gelen bilgilere göre durumu ağır olanlardan bir vatandaş daha kurtarılamadı ve can kaybı 3'e yükseldi.

    Öte yandan hastanede tedavi görenlerin sayısı da 11' e çıktı.

    Bunun üzerine sahte içki kaynaklı ölümlerin ardından kentte operasyon başlatıldı.

    Gözaltına alınan 2 şüpheliden R.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Bursa da sahte içki zehirlenmesinde vefat sayısı 3 e çıktı #2

    Bursa da sahte içki zehirlenmesinde vefat sayısı 3 e çıktı #3


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