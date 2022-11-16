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    Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı artıyor

    Sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılanlardan bir kişi daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 4’e çıkarken, 10 kişinin tedavileri sürüyor.
    • 16.11.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 09:47
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    Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı artıyor

    Bursa’nın Yıldırım ilçesinde önceki gece sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat İşcen (49), Kamil Cihat İ. (51), Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriyeli Basem M., Celal T., Erhan S., M.A. ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı.

    Ölü sayısı 4 oldu

    Tedaviye alınan 14 kişiden Şakir Çelik, Erol Oktay ve Necip Cece yaşamını yitirdi.

    Fuat İşcen de bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Tedavileri süren 10 kişiden 3’ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

    Bursa da sahte içkiden ölenlerin sayısı artıyor #1

    İzmir’den Bursa’ya kargoyla gönderdi

    Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zehirlenen kişilerin, sahte içkiyi hastanede tedavi gören Fuat İşcen ve ağabeyi Kamil Cihat İ. ile Raif Aytaç’tan (45) aldıklarını tespit etti.

    Metil alkolü ise Oktay Yüce (43) isimli şüphelinin İzmir’den Bursa’ya kargo ile gönderdiği belirlendi.

    Bursa da sahte içkiden ölenlerin sayısı artıyor #2

    İkisi de tutuklandı

    DHA’nın haberine göre gözaltına alınan Aytaç ve Yüce, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bursa da sahte içkiden ölenlerin sayısı artıyor #3

    Bursa da sahte içkiden ölenlerin sayısı artıyor #4

    Bursa da sahte içkiden ölenlerin sayısı artıyor #5

    Bursa da sahte içkiden ölenlerin sayısı artıyor #6


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