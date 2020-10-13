Şüphelinin imalathane olarak kullandığı evinde bulunan 105 adet kullanıma hazır boş şişe ve 5 litre etil alkole el konuldu.

Son günlerde Türkiye genelinde sahte içki tükettikleri gerekçesiyle hayatını kaybeden vatandaşların sayısının artması üzerine, Bursa’da polis ekipleri denetimlerini yoğunlaştırdı.

Sahte içki üretenlere göz açtırmayan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi’nde bulunan alkollü bir iş yeri ile sahte içkilerin üretildiği imalathaneye baskın düzenledi.

PİYASAYA SÜRÜLMEDEN POLİS BULDU

Polis ekipleri, işyerinde yaptığı aramada 120 şişe sahte alkolün piyasaya sürülmesine imkan tanımadan ele geçirdi.

Bursa’da sahte içkiler piyasaya sürülmeden ele geçirildi İZLE

İş yeri sahibinin imalathane olarak kullandığı evinde yapılan aramalarda da 105 adet doldurulmaya hazır boş şişe, 5 litre etil alkol ve çeşitli aromalar tespit edildi.

Evde yaptığı sahte içkileri satma girişiminde bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.