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    Bursa'da sahte plakayla yakalanan ehliyetsiz sürücüye: 10.724 lira ceza

    İzmir'den yola çıkan sahte plakalı sürücü İnegöl'de şüphe üzerine durduruldu. İncelemede ehliyeti de olmadığı öğrenilen sürücüye 10 bin 724 lira ceza uygulandı.
    • DHA
    • 01.12.2021 - 12:58
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    Bursa'da sahte plakayla yakalanan ehliyetsiz sürücüye: 10.724 lira ceza

    İzmir'den sahte plakalı otomobille yola çıkan Hasan Hüseyin D. (25), Bursa'da İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, ilçe girişinde durduruldu.

    Ekipler, şüphe üzerine durdurduğu 35 NDZ 81 plakalı otomobilde yapılan incelemede, otomobilin plakasının sahte olduğunu ve İzmir'den yolda çıktığı tespit edildi.

    EHLİYETİ OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

    Ekipler, otomobilin trafikten men edildiği, ayrıca sürücü Hasan Hüseyin D.'nin ehliyetsiz araç kullandığını belirledi.

    Bursa da sahte plakayla yakalanan ehliyetsiz sürücüye: 10.724 lira ceza #1

    TOPLAM 10 BİN 724 LİRA CEZA

    Hasan Hüseyin D.'ye aracına sahte plaka takma suçundan 6 bin 687 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL ve trafikten men olan aracı kullanmaktan 1339 TL olmak üzere toplam 10 bin 724 TL para cezası uygulandı.

    Gözaltına alınan Hasan Hüseyin D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Bursa da sahte plakayla yakalanan ehliyetsiz sürücüye: 10.724 lira ceza #2

    Bursa da sahte plakayla yakalanan ehliyetsiz sürücüye: 10.724 lira ceza #3

    Bursa da sahte plakayla yakalanan ehliyetsiz sürücüye: 10.724 lira ceza #4

    Bursa da sahte plakayla yakalanan ehliyetsiz sürücüye: 10.724 lira ceza #5

    Bursa da sahte plakayla yakalanan ehliyetsiz sürücüye: 10.724 lira ceza #6

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