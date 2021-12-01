Bursa'da sahte plakayla yakalanan ehliyetsiz sürücüye: 10.724 lira ceza

İzmir'den yola çıkan sahte plakalı sürücü İnegöl'de şüphe üzerine durduruldu. İncelemede ehliyeti de olmadığı öğrenilen sürücüye 10 bin 724 lira ceza uygulandı.

İzmir'den sahte plakalı otomobille yola çıkan Hasan Hüseyin D. (25), Bursa'da İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, ilçe girişinde durduruldu.

Ekipler, şüphe üzerine durdurduğu 35 NDZ 81 plakalı otomobilde yapılan incelemede, otomobilin plakasının sahte olduğunu ve İzmir'den yolda çıktığı tespit edildi.

EHLİYETİ OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Ekipler, otomobilin trafikten men edildiği, ayrıca sürücü Hasan Hüseyin D.'nin ehliyetsiz araç kullandığını belirledi.

TOPLAM 10 BİN 724 LİRA CEZA

Hasan Hüseyin D.'ye aracına sahte plaka takma suçundan 6 bin 687 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL ve trafikten men olan aracı kullanmaktan 1339 TL olmak üzere toplam 10 bin 724 TL para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan Hasan Hüseyin D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

















