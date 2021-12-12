Bursa’da şaka yaparken arkadaşını yaktı

Okuldan dezenfektan çalıp şakalaşan 2 çocuktan biri, dezenfektanı arkadaşının üzerine döküp çakmak çaktı. Alev alev yanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde, Burak A. (14) ile arkadaşı İsmail K. (13), bölgede bulunan ve dezenfektan üretimi yapan bir meslek lisesinin bahçesindeki varillerden yanlarındaki şişelere dezenfektan doldurup Yiğitler Mahallesi’nde bulunan bir parka geldi.

İki arkadaş burada şakalaşmaya başladı. Bir süre sonra İsmail K, yanında bulunan dezenfektan dolu şişeyi, Burak A.'nın üzerine boşaltarak çakmakla ateşe verdi.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Burak A. bir anda alev alınca çevredeki vatandaşlar su ceketleri ile müdahale etmeye çalıştı. Vücudunda ağır yanık oluşan Burak A, olay yerine çağrılan ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burak A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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ORMANLIK ALAN KAÇTI

Olay ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, İsmail K.'nın önce ormanlık alana kaçtığını tespit etti. Ardından çevrede bulunan bir anaokulunun bahçesinde uyukladığı esnada gözaltına aldı.

“SUÇ NEYSE, HANGİ YAŞTA OLURSA OLSUN O YAŞA GÖRE BİR YAPTIRIMI OLMALI”

Yaşanan olaya yönelik açıklamalarda bulunan Burak A.'nın halası Nilgün A., okul yönetiminden, İsmail K.'nın ailesinden ve kendisinden şikâyetçi olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Burak’ın durumu şuanda ağır. Yoğun bakımda yatıyor ve doktorlar kendi yaşam mücadelesini sürdüreceğini söyledi. Ne yazık ki her şeye hazırlıklı şekilde bekliyoruz. Okul bahçesinden dezenfektan almışlar. Daha sonra parka gelip Burak’ın üzerine boşaltıp ateşe vermiş. Burak, sağ omzundan itibaren yanmaya başlamış. Komşular paltolarını çıkarıp müdahale ediyor. Pantolonlarının paçaları yanıyor. Hastanede doktorlar 30-40 saniye daha geç müdahale edilse olay yerine hayatını kaybetmiş olacağını söyledi. İlk olarak bu okuldan şikayetçiyiz. Bu tehlikeli maddeyi herkesin ulaşabileceği ortamda tutuyorlar. Çocuk küçük yaşta o maddenin yanacağını biliyorsa koskoca okulda bunu biliyordur. Şuan okulda kimse yok ama maddelerin olduğu yer hala açık. Suç neyse, hangi yaşta olursa olsun o yaşa göre bir yaptırımı olmalı. Suçun karşılığı olmadığı sürece suç devam eder.

“DOKTORLARIN BİLE YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY KALMADI”

Görmezden gelinen her şey bir sonraki aşamada biraz daha büyüyor. Bu çocuğunda bir sonraki suçunun ne olacağını bilmiyoruz. Herkes üzerine düşeni yapsın. Yoksa vatandaş kendi adaletini kurmaya kalkınca kilit oluyor her şey. Çocuk kendi mücadelesini veriyor şu anda. Doktorların bile yapabileceği bir şey kalmadı. Mahalleli yardıma koşmasa gözümüzün önünde yok olacaktı.”