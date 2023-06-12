Bursa'da saldırganlar kavgayı ayıran polisleri yaraladı
DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Albayrak Caddesi'ndeki parkta, iki grup arasında 'oturma yeri' nedeniyle kavga çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekibi sevk edildi.

Bursa'da saldırganlar kavgayı ayıran polisleri yaraladı

Kırık şişeyle polise saldırdılar

Taraflar, kendilerini ayırmak isteyen polislere de saldırdı.

26 yaşındaki saldırgan Aziz İ., kırılan şişe camıyla polis memurları Ç.A. ve F.T. de darp sonucu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Bursa'da saldırganlar kavgayı ayıran polisleri yaraladı

2 kişi gözaltına alındı

Polisleri darbettiği tespit edilen şüpheliler Muhammed M. (27) ve Rüstem M. (28), gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.