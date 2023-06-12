Bursa'da saldırganlar kavgayı ayıran polisleri yaraladı

DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Albayrak Caddesi'ndeki parkta, iki grup arasında 'oturma yeri' nedeniyle kavga çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kırık şişeyle polise saldırdılar
Taraflar, kendilerini ayırmak isteyen polislere de saldırdı.
26 yaşındaki saldırgan Aziz İ., kırılan şişe camıyla polis memurları Ç.A. ve F.T. de darp sonucu yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
2 kişi gözaltına alındı
Polisleri darbettiği tespit edilen şüpheliler Muhammed M. (27) ve Rüstem M. (28), gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.