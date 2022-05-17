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    Bursa'da saldırı hazırlığında olan 3 DEAŞ'lı yakalandı

    Bursa'da DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındı.
    • 17.05.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 12:09
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    Bursa'da saldırı hazırlığında olan 3 DEAŞ'lı yakalandı

    Bursa'da DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındı.

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