Bursa'da şarampole uçan otomobildeki 4 kişi yaralandı

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi İsaören Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan Mehmet Y. (47) yönetimindeki otomobil, yokuş aşağı inerken sağ lastiği patladı.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç şarampole uçtu.
4 yaralı
Çalılık alanda duran araçtaki sürücü ile araçtaki yolcular Emel Y. (37), Emine Y. (43) ve Fatma Y. (43) yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)