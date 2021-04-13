Bursa’da sarhoş sürücü: Devletten kaçış yok

Kısıtlama saatinde ticari taksiyle şehir turu atan alkollü şahıs, "Kim olursa olsun, devletten ve kanundan kaçış yok. Ben hatalıyım, yasak olduğu için kanunu çiğnemiş oluyorum” dedi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin birçok noktasında denetimlerine devam ediyor.

Dün Pınarbaşı'nda gece saatlerinde kısıtlama kurallarına uymayan ticari taksi şoförü, alkollü bir şekilde şehir turu atarken yakalandı.

"POLİS DEMEK CAN DEMEK”

Alkollü şoför Serdar A. da sivil trafik ekiplerinin denetimine takılınca, “Polis görevini yapıyor, polisler başımızın tacı. Polis demek can demek. Başımız sıkışınca polisi arıyoruz. Alkollü de olsa polise söyleyeceksin." ifadelerini kullandı.

“DEVLETTEN KAÇIŞ YOK”

"Memurum beni yakalamış, kaçıp da gidemem." diyen Serdar A., "Memur görevini yapıyor. Bu saatte hatalıyım, yasak olduğu için kanunu çiğnemiş oluyorum, hatalıyım. Memurum beni yanlış anlama. Burada kim olursa olsun, kim olursa olsun devletten kaçış yok. Özellikle alkol kullanan arkadaşlara söylüyorum. İçersin ama devletten kesinlikle kaçış yok." ifadelerini kullandı.

POLİSLERE SARILMAK İSTEDİ

Hareketleri ile polis ekiplerini gülümseten taksi şoförü, araç içinde tutanak düzenleyen polise sarılıp öpmeye çalıştı. Başka bir memur, "Pandemi var." diyerek kendisini uzaklaştırdı.

POLİSLER KOLONYA İKRAM ETTİ

"Birbirimize yaklaşmayalım." diyen polisler, 3 bin 150 liralık kısıtlama tutanağı düzenledikleri Serdar A.'ya kolonya da ikram etti. Serdar A., ticari taksiyle evinin yolunu tuttu.