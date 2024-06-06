Bursa'da satamadığı çilekleri çöpe döken esnafa tepki yağdı Pazarda satamadığı çilekleri vatandaşlara dağıtmak yerine çöpe döken esnafın o anlarının sosyal medyada paylaşılması üzerine vatandaşlar çilekleri israf eden pazarcıya tepki gösterdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bursa'da pazarcının ilginç hareketi tepkilere neden oldu.

Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde tezgahını kuran pazarcı çileklerini satamadı.

Bu durum üzerine sinirlenen adam, kalan çilekleri vatandaşlara dağıtmak yerine çöp konteynerine döktü.

O anlar kamerada

İsraf eden pazarcıyı gören çevredeki vatandaşlar cep telefonları ile o anları saniye saniye kayda aldı.

Vatandaşların çektiği görüntülerin sosyal medyada üzerinden yayınlanmasının ardından, kullanıcılardan tepki yağdı.

Kilosu 80 ila 100 TL civarında

Kilosu halen 100 ile 80 TL arasında değişen çileğin kasa kasa çöpe dökülmesi fiyatların neden düşmediğinin de göstergesi oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)