Bursa'da serinlemek için girdiği barajdan cesedi çıkarıldı Barajda boğulan yüzde 25 engelli Hüseyin Tonkaz toprağa verildi. Cenaze töreninde Tonkaz'ın engelli ikizi de saf tuttu.

DHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Barajı'na arkadaşlarıyla piknik yapmak için giden Hüseyin Tonkaz, bir süre sonra sıcak havadan bunalarak suya girdi.

Tonkaz'ın bir süre sonra baraj sularında kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

3 metre derinde cesedi bulundu

Dalgıç polisler, 1 saatlik çalışmanın ardından 10 metre açıkta ve 3 metre derinlikte Hüseyin Tonkaz'ın cansız bedenine ulaştı.

Tonkaz'ın sudan çıkarılan cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Otopsisinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen Tonkaz’ın, yüzde 25 engelli olduğu öğrenildi.

İkiz kardeşi cenazede saf tuttu

Tonkaz için Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Taşlı Tarla Ebubekir Camii'nde kılınan cenaze namazına, Tonkaz’ın kendisi gibi engelli olan ikiz kardeşi Hasan Tonkaz ile ailesi ve yakınları katıldı.

Babasının yanına defnedilecek

Kılınan namazın ardından Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Yoğunoluk köyüne gönderilen Hüseyin Tonkaz’ın cenazesinin, 2 yıl önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden babası Tevfik Tonkaz'ın yanına defnedileceği öğrenildi.