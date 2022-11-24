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    Bursa'da şerit ihlali yapan otomobil kazaya neden oldu: 1 ölü 5 yaralı

    Şerit ihlali yapan otomobil ile karşı yönden gelen otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
    • 24.11.2022 - 07:12
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    Bursa'da şerit ihlali yapan otomobil kazaya neden oldu: 1 ölü 5 yaralı

     

    Saat 20.00 sıralarında Orhangazi İlçesi Orhaneli-Bursa karayolu, Yörükler Mahallesi mevkiinde, Orhaneli’den Bursa istikametine seyreden Ö.A. idaresindeki 16 ATA 071 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı iddia edilen Y.S. yönetimindeki 16 AB 119 plakalı otomobil çarpıştı.

    1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

    Kazada sürücülerden Ö.A. olay yerinde hayatını kaybederken, çarpışmanın etkisiyle yola savrulan otomobilde bulunan M.E.K, A.S, R.B. ve şerit ihlali yaptığı ileri sürülen aracın sürücüsü Y.S. ile yanında bulunan A.S. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Bursa'daki çeşitli hastanelere kaldırılırken jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

    Bursa da şerit ihlali yapan otomobil kazaya neden oldu: 1 ölü 5 yaralı #1

    Yaralıların durumu ağır

    DHA'nın haberine göre; tedavi atlına alınan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Öte yandan Kazada yaşamını yitiren sürücü Ö.A.’nın Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı kırsal Balıköy Mahallesi’nde imamlık yaptığı öğrenildi. Olay yerinde incelemede bulunan jandarma ekipleri soruşturma başlattı.


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