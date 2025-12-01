Bursa'da servis açmayan restorana silahlı saldırı: 6 yaralı Bir restoranda kaba davranışları nedeniyle yemek servisi verilmeyen 2 kişi, daha sonra yakınlarıyla gelerek iş yeri çalışanlarıyla tartıştı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve 6 kişi yaralandı.

Bursa'da kaba davranışları nedeniyle servis verilmeyen iki kişi, restorana yakınlarıyla dönerek tartışma çıkarıp sopalarla saldırdı.

Arbede sırasında silahlı saldırı gerçekleşti ve 6 kişi yaralandı.

Arbede sırasında silahlı saldırı gerçekleşti ve 6 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde bugün saat 17.00 sıralarında, yemek için gelen iki kişi, kaba davranışları gerekçesiyle servis açılmayınca iş yeri çalışanlarıyla tartıştı. Tartışmanın ardından kişiler restorandan ayrıldı. SOPA VE SİLAHLA SALDIRDILAR: 6 YARALI Yaklaşık 1 saat sonra yakınlarıyla birlikte restorana dönen grup, sopalarla iş yerine saldırdı. Arbede sırasında restoran çalışanlarına silahla ateş edildi. Olayda kurşunların isabet ettiği 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma yürütüyor.

