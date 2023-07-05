Bursa'da sevgililere yeniden kavuşma vaadiyle taciz ve dolandırıcılık Eşinden ayrılan kadınları ve sevgilinden ayrılan genç kızları "yeniden kavuşturma" yalanıyla tuzağına düşürüp yüksek miktarlarda para alıp taciz eden internet medyumu polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

Vatandaşları farklı vaadlerle dolandıran her geçen gün artıyor.

Güvenlik güçleri ülke içerisinde huzur bozacak şahıslara yönelik operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

Bursa'da internet üzerinden yapılan sosyal medya platformlarında ilan veren 22 yaşındaki medyum M.Ç., ayrılan sevgiliyi geri getireceğini, vaaddetti.

Öte yandan M.Ç. gözü dışarıda olan kocayı eşine ve ailesine bağlayacağını iddia etti.

Aynı dertlerden muzdarip olan evli kadınlar ve genç kızlar sosyal medyadaki ilanı görüp medyumu aramaya başladı.

Büyü bahanesiyle taciz etti

Ağına düşürdüğü kadın ve genç kızları kaldığı aparta çağıran sahtekar medyum M.Ç.'nin burada kadınların bazılarına büyü yapma bahanesiyle elle tacizde bulundu.

Yüksek miktarda paralar aldığı, bankalara hesap açtırıp kredi çektirdiği, kadınların kredi kartlarını kullanarak alışveriş yaptığı belirtildi.

500 bin lira haksız kazanç tespit edildi

Medyumun kandırdığı bir kadının şikayeti üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri medyumun kadınlardan kısa sürede 500 bin lira alarak haksız kazanç elde ettiğini tespit etti.

Medyum gözaltına alındı

Ekipler M.Ç.'nin ofis olarak kullandığı aparta yaptığı baskında 22 yaşındaki medyumu gözaltına aldı.

Apartta yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, polis kimliği ve kadınlardan alındığı tahmin edilen bir miktar para ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan medyum M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından "Dolandırıcılık ve Taciz" suçlarından adliyeye sevk edildi.

15 ayrı dolandırıcılık suçundan da sabıkalı

M.Ç.nin 15 ayrı dolandırıcılık suçundan da sabıkasının olduğu öğrenildi.

Polis yetkilileri, internet ve sanal medyada medyum ve falcı ilanlarına itibar edilmemesini isterken, mağdur kişilerin kimliklerinin gizli tutulacağını dolandırılan kişilerin savcılık ya da emniyete başvurması gerektiğini ifade ettiler.