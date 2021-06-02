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- Bursa’da sevgilisine mesaj atan kişiyi silahla vurdu
Bursa’da sevgilisine mesaj atan kişiyi silahla vurdu
E.D. isimli şahıs, sevgilisini rahatsız eden şahsa, sevgilisinin telefonundan mesaj atıp buluşmaya çağırdı. Buluşma yerinde şahsın üzerine ateş açıp olay yerinden kaçtı.
- İHA
- 02.06.2021 - 09:44
Bursa’da E.D. isimli bir şahıs, sevgilisini rahatsız eden Kadir Ç.’ye kız arkadaşının telefonundan mesaj atıp buluşma ayarladı.
Buluşma yerine gelen Kadir Ç., E.D. ile karşılaştı.
Tartışmaya başlayan ikili arasında arbede yaşandı.
E.D., yanında getirdiği silah ile Kadir Ç.’nin üzerine ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kanlar içinde yatan Kadir Ç.’ye ilk müdahaleyi yapan ekipler, karnından ve ayağından yaralanan şahsı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kadir Ç,’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.