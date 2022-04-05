Bursa’da, sevgilisini başkalarıyla ilişkiye zorlayıp videolar çektiği iddia edildi

Birlikte yaşadığı Yunus P. tarafından başkaları ile cinsel ilişkiye zorlandığını ve uyuşturucu kullandırıldığını belirten E.D., videolarının da çekildiğini ileri sürdü.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde E.D. (28) isimli kadın, Kasım 2021’de birlikte yaşadığı Yunus P. (32) tarafından hakarete ve şiddete maruz kaldığı gerekçesi ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

E.D. şikayet dilekçesinde, şu ifadeleri kullandı:

“Yunus P., ile birlikte yaşamaya başladık. Uyuşturucu kullandığını gördüm. Uyuşturucu kullandığında başka kişiliğe girerek beni başka erkeklerle cinsel ilişkiye girme konusunda ikna etti. İlişkiye girdiğim üçüncü kişilerden uyuşturucu madde ve para aldı.

“İLİŞKİLER ÖNCESİNDE BANA DA UYUŞTURUCU KULLANDIRIYORDU”

Devam etmek istemediğimde beni zorladı. İlişkiler sırasında beni videoya aldı. Bizi seyretmeye başladı. İstemediğimi söylediğimde boşandığım eşime ve çocuklarıma videoları göstermekle tehdit etti. İlişkiler öncesinde bana da uyuşturucu kullandırıyordu.”

Yunus P., gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.

10 YIL İLE 30 YIL ARASINDA HAPİS CEZASI İSTEMİ İLE DAVA AÇILDI

Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde Yunus P. hakkında cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, bir kişiyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak, ‘fuhşa aracılık etmek, yer temin etmek, nitelikli cinsel saldırı ve silahla kasten yaralama suçlarından 10 yıl ile 30 yıl arasında hapis cezası istemi ile dava açıldı.

Yargılanmasına başlanan Yunus P., duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

“CİNSEL İLİŞKİLERİ KENDİ İSTEĞİYLE KAYDA ALDIRDI”

Suçlamaları kabul etmeyen Yunus P., “Müşteki kendi rızasıyla uyuşturucu kullanıyordu. Erkeklerle yaşadığı cinsel ilişkileri kendi isteğiyle kayda aldırdı. Birlikte ilişki yaşadık. Kesinlikle ilişki sırasında kendisini yönlendirmedim. İzlemedim ve kayda almadım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum.” dedi.

“HEM İZLEYİP HEM DE KAYDA ALIYORDU”

E.D., duruşmada savcılığa verdiği dilekçesindeki ifadeleri tekrarladı. Eşinden boşandıktan sonra sanık ile arkadaş olduğunu belirten E.D., “Beni kendi arkadaşlarıyla ilişkiye girmeye zorluyordu. Cinsel ilişkiyi hem izleyip hem de kayda alıyordu. Cinsel ilişki yaşamak istemediğim zaman, elindeki görüntüleri eski eşime ve çocuklarıma göstererek, yaptıklarımı anlatmakta tehdit ediyordu. Şikayetçiyim.” ifadelerini kullandı.

BAKANLIK AVUKATI, DAVAYA MÜDAHİL OLDU

Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu. Avukat, sanığın cezalandırılması talep etti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin üzerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini, müştekinin kendi rızası ile olayların yaşandığını söyleyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, E.D.’ye Bursa Barosu’ndan avukat atanmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.