Haberler

3. Sayfa Haberleri

Bursa’da sevgilisinin babasının ve arkadaşının evini yakıp şiddet uyguladı

Bursa’da sevgilisinin babasının ve arkadaşının evini yakıp şiddet uyguladı

Göz kulak olmak için kaldığı arkadaşının evine erkek arkadaşını çağırdı. İkili arasında çıkan kavgada eve gelen şahıs, evi iki kez ateşe verdi.