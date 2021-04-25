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- Bursa’da sevgilisinin babasının ve arkadaşının evini yakıp şiddet uyguladı
Bursa’da sevgilisinin babasının ve arkadaşının evini yakıp şiddet uyguladı
- DHA
- 25.04.2021 - 10:55
- Güncelleme : 25.04.2021 - 11:31
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi'nde bulunan apartmanda ikamet eden Zeliha Güngör isimli kadın, kalp rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırıldı. Kızı S.G., refakatçi olarak yanında kalınca kızının arkadaşı Esin A., eve göz kulak olmak için Güngör’e ait evde kalmaya başladı.
Esin A. ile eve çağırdığı erkek arkadaşı Mahmut E. Arasında tartışma yaşandı.
EVİ ATEŞE VERDİ
Tartışma sırasında Esin A.’nın evden ayrılmasına sinirlenen Mahmut E., Zeliha Güngör'e ait evi ateşe verdi.
Bursa’da sevgilisinin babasının ve arkadaşının evini yakıp şiddet uyguladı ViDEO
Ardından peşinden gittiği kız arkadaşına şiddet uyguladı. Evden çıkan dumanları fark eden komşular, ekiplere haber verdi.
Çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
EŞYALAR KÜLE DÖNDÜ
Daha sonra yeniden Güngör’ün bulunduğu eve gelen Mahmut E., evin tamamen yanmadığını görünce bir yangın daha çıkardı.
Çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evdeki eşyalar küle döndü.
Aynı anlarda Yıldırım ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde Esin A.'nın babasına ait olduğu öğrenilen evde de yangın çıktığı yönünde ihbar alan ekipler, kundaklama şüphesi üzerine yoğunlaştı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polis, Esin A.'nın ifadesinin ardından Mahmut E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şahıs gözaltına alındı.
Suçunu kabul eden şahıs, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.