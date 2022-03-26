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    Bursa'da seyir halindeki araçların önüne atladı

    Ankara Yolu'nda akli dengesi yerinde olmayan kişinin seyir canını hiçe sayarak araçların atlaması güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 26.03.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 26.03.2022 - 09:48
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    Bursa'da seyir halindeki araçların önüne atladı

    Bursa'nın en işlek ana yollarından biri olan Ankara Yolu'nda akli dengesi yerinde olmayan bir kişi seyir halindeki araçların önüne atlayarak yürekli ağza getirdi.

    KENDİNİ ARABALARIN ÖNÜNE ATTI

    Hem kendi canını hem de diğer insanların canını tehlikeye attığı bu anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

    Hızla gelen arabaların arasından ilerleyen kişi, en sonunda yolun karşısına geçmeyi başardı.

    Bursa'da seyir halindeki araçların önüne atladı

    Bursa da seyir halindeki araçların önüne atladı #1


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