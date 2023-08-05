Bursa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü Bir otomobil motor bölümünden alev almasıyla içindeki 3 kişinin son anda araçtan indiği olayda otomobil kısa sürede alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi.

İHA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde saat 10.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Kavşağı'nda korku dolu anlar yaşandı.

Tatilden dönen ailenin içinde olduğu 66 yaşındaki Şenol Şafak idaresindekiotomobil, İstanbul istikametine doğru seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

İçinde sürücü ile birlikte iki kadının daha bulunduğu otomobili kenara çeken sürücü ve yanındakiler araçtan indikten sonra otomobil alev topuna döndü.

Yangın kontrol altına alındı

Yangına yoldan geçmekte olan bazı araçların yangın tüpleri ile müdahale edilse de yangın büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araç yangınına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.