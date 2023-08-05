Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

DHA
Bursa'da Gebze- Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Kavşağı yakınlarında yangın meydana geldi.
Tatilden dönen 3 kişilik ailenin içinde olduğu, 66 yaşındaki Şenol Şafak idaresindeki 34 HD 6738 plakalı otomobil, İstanbul yönüne giderken motor bölümünden dumanlar yükseldi.
Alevler otomobili sardı
Otomobili emniyet şeridine çeken Şafak ile yanındaki 2 kadın yolcu araçtan inerken, alevler bir anda tüm otomobili sardı.
Ekipler müdahale etti
Yoldan geçen sürücülerin yangın tüpleriyle müdahale ettiği yangın, ihbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından 20 dakikada söndürüldü.
Kullanılamaz hale geldi
Otomobil kullanılamaz hale geldi.