Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı Orhangazi ilçesinde, otoyolda seyir halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

DHA

Bursa'da Gebze- Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Kavşağı yakınlarında yangın meydana geldi.

Tatilden dönen 3 kişilik ailenin içinde olduğu, 66 yaşındaki Şenol Şafak idaresindeki 34 HD 6738 plakalı otomobil, İstanbul yönüne giderken motor bölümünden dumanlar yükseldi.

Alevler otomobili sardı

Otomobili emniyet şeridine çeken Şafak ile yanındaki 2 kadın yolcu araçtan inerken, alevler bir anda tüm otomobili sardı.

Ekipler müdahale etti

Yoldan geçen sürücülerin yangın tüpleriyle müdahale ettiği yangın, ihbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından 20 dakikada söndürüldü.

Kullanılamaz hale geldi

Otomobil kullanılamaz hale geldi.