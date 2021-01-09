Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle duvar, otomobilin üzerine yıkıldı

Saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 8 metre yüksekliğindeki duvar park halindeki otomobilin üzerine yıkılırken, olay kısıtlama saatlerinde yaşandığı için faciaya dönüşmedi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda dün akşam saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle bir iş yeri inşaatının yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki duvarı park halindeki Mesut Özer’e ait 36 AG 090 plakalı otomobilin üzerine yıkıldı.

Otomobilde maddi hasar oluşurken, gürültüye uyanan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

“SOKAKTA OYNAYAN ÇOCUKLAR OLABİLİRDİ”

Mahallede oturan Gökhan Kurt, olayın kısıtlama saatlerinde olduğunu belirterek, "Burada bir çocuk da olabilirdi, buradan insanlar da geçiyor, burayı kullanıyor. Yani burada bir can kaybı olması büyük bir ihmalin sonucu olur. Mahallede küçük çocuklar var, gündüzleri bu binanın çevresinde oynuyorlar, binanın her tarafı açık, gündüz de çökebilirdi, çocuklar ölebilirdi. Çocuklar toplu halde oyun oynuyorlar yani büyük bir faciadan dönüldü. Araba önemli değil, mal sonuçta. Ama can kaybı olsa bunun hesabını kim verebilirdi? Can kaybı sokağa çıkma yasağı sayesinde önlenmiş oldu, çünkü burası kullanılan bir yer. İnsanlar gidiyor geliyor." dedi.

“BİNANIN DAHA ÖNCE YIKILMASI GEREKİYORDU”

Otomobilin sahibi Mesut Özer ise “Binanın duvarı lodos nedeniyle aracın üzerine çöktü. Bu binanın daha önceden yıkılması gerekiyordu, yıkım kararı da var. Binayı yıkmadılar şimdi de bizim üzerimize yıkıldı. Gürültü üzerine evden çıktım, araç şu an pert halinde, arka camı patlamış, tavanı çökmüş.” dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.