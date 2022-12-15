Bursa'da sigara kullanmadığı için bıçaklandı

'Sigara kullanmıyorum' dediği için bıçaklanan 17 yaşındaki Muhammet A.’nın mobilya imalathanesinde çırak olarak çalıştığı, olayın da iş dönüşü gerçekleştiği öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Özfidanlık Sokak'ta yolda yürüyen Muhammet A.'nın yanına, iddiaya göre, kimliği belirsiz kişi yaklaşıp, sigara istedi.

"Sigara kullanmıyorum" diyerek yoluna devam etmek isteyen Muhammet A.’nın önünü kesen şüpheli, "Yalan söylüyorsun" deyip, karnına bıçak sapladı.

Şüpheli kaçarken, kanlar içinde kalan Muhammet A.’nın yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Muhammet A., karnındaki bıçakla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi

Bıçak karnından çıkarıldıktan sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Muhammet A.’nın tedavisinin Çocuk Cerrahi Servisi’nde devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Muhammet A.’nın, Mahmudiye Mahallesi’ndeki mobilya imalathanesinde ailesine destek olmak için çırak olarak çalıştığı belirtildi.

İş çıkışı gerçekleşti

İş yerinden mesai bitimi çıkan Muhammet A. evine giderken olayın meydana geldiği öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi her yerde arıyor.