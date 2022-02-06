Bursa'da sıkıştıkları kamyonda yanarak can verdiler

Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon bariyerleri aşarak, trafik levhasına çarptı. Araçtan fırlayan 2 kişi, ağır yaralanırken, 2 kişi ise kamyonun içinde yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu Doğanköy mevkiinde meydana gelen kazada, Ömer Faruk Erkoyuncu idaresindeki et yüklü kamyon, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON TRAFİK TABELALARINA ÇARPTI

Ardından bariyerleri aşan kamyon trafik tabelalarının direğine çarparak alev aldı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Ömer Faruk Erkoyuncu ve yanında bulunan Murat Kalbayır yola uçtu.

2 KİŞİ ARACA SIKIŞTI

Kamyonun yatak kısmında bulunan Selahattın Kanay ve Erkin Şeydanur ise alev alan kamyonun içerisinde sıkıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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ARABADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen ekipler, başka bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alev topuna dönen kamyona müdahale etti.Ekipler, yanan kamyona yaklaşık yarım saat müdahale sonucu söndürdü.

YOLA FIRLAYAN 2 SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Çarpışmanın etkisiyle yola fırlayan Murat Kalbayır ve Ömer Faruk Erkoyuncu'ya sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yola fırlayarak yaralanan 2 kişinin ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Alev alan kamyonun içinde sıkışarak çıkmayı başaramayan Erkin Şeydanur ve Selahattin Kanay ise yanarak feci şekilde hayatlarını kaybetti. Yanarak kamyon içinde hayatlarını kaybeden Kanay ve Şeydanur'un cansız bedeni, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.