Dolar
7.9154
-0.2256%
Euro
9.2701
-0.2796%
Altın
1900.28
0.0431%
Borsa
1192.73
1.0419%
G. Altın
484.194
-0.0858%
Bitcoin
91225.71
1.4849%
EXEN Coin
11.67
1.60%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Bursa'da silah gösterdikleri otobüs şoförünü darbettiler

    Bursa'da halk otobüsü şoförüne silah gösterdikten sonra darbeden 2 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 19.10.2020 - 01:15
    • Güncelleme : 19.10.2020 - 01:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da silah gösterdikleri otobüs şoförünü darbettiler

    Bursa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Selman Farisi Caddesi'nde, halk otobüsü şoförünün iki kişi tarafından tabanca tehdidiyle darbedilmesi olayıyla ilgili yapılan araştırmalar ve civardaki iş yeri güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesi sonucu şüphelilere ulaşıldı.

    "OTOBÜS ARACIMA HAFİF ÇARPINCA TARTIŞTIK"

    Gözaltına alınan şüphelilerden R.K verdiği ifadede, görüntülerdeki şahsın kendisinin olduğunu, olay esnasında otobüsün otomobiline arkadan hafif çarpması sonucu otobüs şoförüyle tartıştıklarını, yanındaki arkadaşı A.A'nın da müdahil olduğunu söyledi.

    Şüpheli R.K, olayda kullandığı kurusıkı tabancayı da ekiplere teslim ederken, arkadaşı A.A. da yakaladı.

    Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri sürüyor.

    Bursa'da silah gösterdikleri otobüs şoförünü darbettiler-Video

    Bursa da silah gösterdikleri otobüs şoförünü darbettiler #1

    Bursa da silah gösterdikleri otobüs şoförünü darbettiler #2

    Bursa da silah gösterdikleri otobüs şoförünü darbettiler #3

    Bursa da silah gösterdikleri otobüs şoförünü darbettiler #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir