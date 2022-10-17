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    Bursa'da silahla oynayan bir kişi kasığından vuruldu

    Akşam saatlerinde yalnız başına köprü altında oturan şahıs, elindeki silahın bir anda ateş almasıyla kasığından vurularak yaralandı. Silah sesini duyan hurdacı ihbarda bulundu.
    • 17.10.2022 - 08:36
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 09:45
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    Bursa'da silahla oynayan bir kişi kasığından vuruldu

    Bursa’da silahla oynayan bir kişi ölümden döndü...

    37 yaşındaki Onur D., akşam saatlerinde köprünün altında oturduğu sırada yanındaki silahıyla oynamaya başladı.

    Kasığından vuruldu

    Bu sırada tabancanın ateş alması sonucu kasığından vuruldu.

    Silah sesi hurda toplayan bir kişi tarafından duyulunca şahıs olay yerine geldi.

    Bursa da silahla oynayan bir kişi kasığından vuruldu #1

    Hastaneye kaldırıldı

    Burada Onur D.'yi yaralı şekilde bulan kişi ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Bursa'da silahla oynayan bir kişi kasığından vuruldu VİDEO

    İnceleme başlatıldı

    İHA'nın aktarımına göre; yaralı adam hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri de olayla ilgili inceleme yaptı.

    Bursa da silahla oynayan bir kişi kasığından vuruldu #2

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