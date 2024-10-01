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Bursa'da silahlı magandadan ilginç savunma: Denemek için sıktım

Bursa'da silahlı magandadan ilginç savunma: Denemek için sıktım Yıldırım ilçesinde sokak ortasında defalarca havaya ateş etmesi üzerine polis ekipleri tarafından yakalanan maganda, 'Silahı yeni aldım, denemek için sıktım' sözleriyle kendini savundu.