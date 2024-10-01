Bursa'da silahlı magandadan ilginç savunma: Denemek için sıktım

İHA
Bursa'da silahlı magandanın savunması 'pes' dedirtti.
Yıldırım ilçesinde bir maganda, Hacivat Mahallesi'nde elinde aldığı silahla havaya defalarca kez ateş açtı.
Silah seslerini duyan vatandaşlar büyük korku yaşadı.
GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, adeta çatışma seslerinin yükseldiği sokağa intikal etti.
Polis ekibi sokağa girdiğinde de havaya ateş açan maganda, polis tarafından yaka paça gözaltına alındı.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
İsminin V.Ç. olduğu belirlenen şüphelinin, kasten yaralama ve uyuşturucu gibi suçlardan kaydı bulunduğu tespit edildi.
"DENEMEK İÇİN SIKTIM"
Şahıs, polislere, "Silahı yeni aldım, denemek için sıktım." diyerek pes dedirtti.
Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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