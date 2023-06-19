Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

İHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce saldırıya uğrayan 49 yaşındaki Arif Akcan ağır yaralandı.
Akcan, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken saldırgan veya saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayati tehlikesi var
Yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Akcan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.