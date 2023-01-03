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    Bursa'da sis kaza getirdi: 10 araç çarpıştı

    Görüş mesafesi kentte 10 metreye düşerken, 10 araç birbirine girdi. Aralarında tırların da bulunduğu araçlar olay yerinden çekildi.
    • 03.01.2023 - 12:23
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    Bursa'da sis kaza getirdi: 10 araç çarpıştı

    Bursa'da etki gösteren sis sonucunda göz gözü görmedi.

    Yaşanan olay, kazaya da davetiye çıkardı.

    Sabah saatlerinde Bursa-Karacabey yolu üzerinde meydana geldi.

    10 araç birbirine girdi

    Edinilen bilgiye göre, yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin 10 metreye indiği yolda meydana gelen kazada aralarında tırlarında bulunduğu 10 araç birbirine girdi.

    Ulaşım sağlanamadı

    Kaza sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, araçların çekilmesi için bölgeye çekiciler sevk edildi.

    Uzun süre Bursa-Karacabey yolu üzerinde ulaşım sağlanamazken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

    Bursa da sis kaza getirdi: 10 araç çarpıştı #1

    Bursa da sis kaza getirdi: 10 araç çarpıştı #2

    Bursa da sis kaza getirdi: 10 araç çarpıştı #3


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