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    Bursa'da site sakinleri arasında havuza girme kavgası çıktı

    Site sakinlerinin, yabancı uyrukluların havuza girmelerini engelledikleri iddia edilirken taraflar arasında çıkan kavganın görüntüleri sosyal medyada yayıldı.
    • 13.07.2022 - 12:47
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 13:07
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    Bursa'da site sakinleri arasında havuza girme kavgası çıktı

    Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Burgaz Mahallesi'nde havuzlu bir sitede, Yabancı uyruklu kişiler ile Türk vatandaşları arasında sözlü bir şekilde tartışma çıktı.

    Site sakinlerinin yabancı uyruklu kişilere uyarıda bulunmasında sonra çıkan tartışma, kısa süre içinde alevlendi ve yerini kavgaya bıraktı.

    Tekme ve yumruklar havada uçuştu

    Taraflar, kavgada tekme ve yumruklarla birbirlerine girerken o anlar sitede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

    Bursa'da site sakinleri arasında havuza girme kavgası çıktı


    Siyasi parti temsilcileri siteye gitti

    Öte yandan görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Siyasi parti temsilcileri site sakinlerini ziyaret etti.

    Havuza girme konusu yüzünden tartışmanın çıktığı iddia edildi

    İHA'nın haberine göre; sitenin havuzuna girmek isteyen yabancı uyruklu şahısların ise sitede mülk sahibi olduğu, Türk mülk sahipleri tarafından engellenmek istenmesi üzerine kavga çıktığı iddia edildi.

    Taraflar şikayetçi oldu

    Birbirine giren iki grup yaşanan arbedenin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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