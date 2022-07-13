Site sakinlerinin, yabancı uyrukluların havuza girmelerini engelledikleri iddia edilirken taraflar arasında çıkan kavganın görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Burgaz Mahallesi'nde havuzlu bir sitede, Yabancı uyruklu kişiler ile Türk vatandaşları arasında sözlü bir şekilde tartışma çıktı.

Site sakinlerinin yabancı uyruklu kişilere uyarıda bulunmasında sonra çıkan tartışma, kısa süre içinde alevlendi ve yerini kavgaya bıraktı.

Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Taraflar, kavgada tekme ve yumruklarla birbirlerine girerken o anlar sitede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Bursa'da site sakinleri arasında havuza girme kavgası çıktı





Siyasi parti temsilcileri siteye gitti

Öte yandan görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Siyasi parti temsilcileri site sakinlerini ziyaret etti.

Havuza girme konusu yüzünden tartışmanın çıktığı iddia edildi

İHA'nın haberine göre; sitenin havuzuna girmek isteyen yabancı uyruklu şahısların ise sitede mülk sahibi olduğu, Türk mülk sahipleri tarafından engellenmek istenmesi üzerine kavga çıktığı iddia edildi.

Taraflar şikayetçi oldu

Birbirine giren iki grup yaşanan arbedenin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.



