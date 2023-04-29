Bursa'da skuter kullanan kıza sokak köpeği saldırdı Skuter ile gezmeye çıkan kız çocuğu bir anda etrafında bulunan sokak köpeğinin saldırısına uğramasıyla dengesini kaybedip düştü.

İHA

Başıboş sokak köpeği sorunu ölümlü kazalara sebep olurken bir diğer yandan da onlarca insanın yaralanmasına sebep oldu.

Sokak köpekleri vatandaşın korkulu rüyası olurken Bursa'da yeni bir köpek saldırısı yaşandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde elektrikli skuter ile gezen kız çocuğu, şantiye alanının önünden geçtiği sırada köpekler saldırdı.

Skuterden düştü

Köpeklerin havlayarak kovalamasıyla birlikte panik yapan kız çocuğu, elektrikli skuter yere düştü.

Yere düşerek yaralanan kız çocuğunun yardımına ise orada bulunan vatandaşlar koştu.

Kız çocuğu hastaneye kaldırıldı

Köpekler bölgeden uzaklaştırılırken kız çocuğu çağırılan ambulans ile birlikte Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çeşitli yerlerinde kırık var

Öte yandan, kız çocuğunun vücudunun bazı yerlerinde kırıklar ve köpek ısırıkları bulunduğu öğrenildi.