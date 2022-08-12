SMA Tip 2 hastası 2 yaşındaki Sefa Arput'un hastalığını istismar edip yardım diye para toplayan şüpheli G.A., bebeğin annesi tarafından deşifre edildi. G.A.'yı linçten, polis ekipleri kurtardı.

Bursa’da G.A. isimli şahsın, 2 yaşında SMA Tip-2 hastası Sefa Arput’un adını kullanıp para topladığı belirlendi.

Bel çantasıyla en kalabalık mekanlarında gezip çocuğun hastalığını istismar eden şahsı fark eden aile yakını, durumu aileye bildirdi.

İHA’nın haberine göre; aile para toplayan kişi ile irtibata geçerek yardım edeceklerini belirterek buluşma ayarladı.

Şüpheli, aileyle buluştuğu sırada durumu fark edip kaçmaya çalıştı, fakat aile ve vatandaşların yardımıyla yakalandı. Şüpheliyi linç edilmekten polis ekipleri kurtardı.

“Sefa’nın broşürüyle para topluyor ve topladığı parayı da çantaya koyuyor”

Konuyla ilgili konuşan anne Rabia Arput, şu açıklamalarda bulundu:

“Sefa’nın daha önce bağış yapan bağışçılarından birisi beni aradı. Sefa bebek adına bir kişinin para topladığını söyledi. ’Odunluk metro istasyonunun orada gördüm. Sefa’nın broşürüyle para topluyorlar ve topladığı parayı da çantaya koyuyor’ dedi. ’Bir stant kuruldu mu, Gökhan diye bir gönüllünüz var mı?’ dedi. Dedim ki öyle bir gönüllümüz yok.

Bursa'da SMA'lı Sefa'nın adını kullanıp para toplarken yakalandı VİDEO





“Ben Sefa’nın annesiyim deyince geri geri adım atmaya başladı”

Daha sonra yardım yapacağımızı söyleyerek o beyefendinin numarasını aldık. Gökhan’mış adı. Biz de gönüllü abimizi arattık. Böyle bir şey varsa benim sesimi tanıyınca kaçacaktır diye o konuştu. Daha sonra ’Saat 2'de Zafer Plaza önünde görüşelim’ dedi. Zafer Plaza’nın önüne bağış almaya geldi. Gönüllü abimizle ablamızla birlikte gitmişlerdi. Onlar önden gittiler, konuşma yaptılar. Parayı verecekken yanlarına ben de gittim. Beni görünce ’Bakın işte Sefa’nın da gönüllü ablası geldi’ dedi. ’Ben hayvanlar için de yardım topluyorum’ diye konuyu çevirmeye başladı. Beyefendiye, ’Ben Sefa’nın annesiyim deyince’ geri geri adım atmaya başladı.

“Serbest kaldığını öğrendik”

Gönüllü abimiz de kaçmasın diye tuttu. Tutunca kolunu savurarak gönüllü abimize vurdu ve caddeye doğru kaçmaya başladı. Araçların önüne atladı. Daha sonra yakaladık. O sırada polisler geldi. Alıp karakola götürdüler. Daha sonra serbest kaldığını öğrendik.”

“Size bunu ödeteceğim diyerek tehdit etti”

Daha sonra şüphelinin eşinin kendisini aradığını belirten Rabia Arput, "'İşin için de ben yokum’ dedi. Kapının önünde bu kampanyayı ilerletemeyeceksiniz. Size Ali Cengiz oyunları yapacağım. İşte benim adım buysa size bunu ödeteceğim diyerek tehdit etti. Adam da daha sonra suçunu itiraf etti. Ben ’Sefa’nın 300, 500 lira parasını aldım. Bana yardımcı olun şikayetçi olmayın. Ben size de stant açayım. Sizin de işiniz görülsün. Sizin yararınıza açtım zaten diyerek’ savunmaya geçti. Ses kayıtları, mesajlar hepsi polise verildi. Sonuna kadar şikayetçiyiz ve peşini bırakmayacağız." diye konuştu.

“Hiç kimse elden para kabul etmez”

Hiçbir gönüllünün yardım parasını elden kabul etmeyeceğini belirten Arput, “Ben aldığım parayı direkt IBAN’a yatırırım. En kötü ihtimal dekontunu da bana parayı veren kişiye atarım. Hiç kimse elden para kabul etmez. Stantlar da zaten izin alınarak açılıyor. Ve üç yetkiliden biri zaten mutlaka stant başında oluyor. Stant başında tek başına bulunulmuyor. Şahitlerimiz oluyor. Paralar birlikte toplanıyor. Birlikte sayılıyor. Bankaya birlikte yatırılıyor. O yüzden bu konuda insanların bu konulara dikkat etmelerini ve en önemlisi bu tarzda yaşanan olaylardan sonra ilgileri gitmesin. Muhakkak kimliklerini sorsunlar. En kötü durumda paylaştığımız numaralardan bize ulaşsınlar.” dedi.

"32 milyon liraya ihtiyacımız var"

Sefa’nın on sekiz ayına kadar yürüyebilen ve çok sağlıklı bir bebek olduğunu belirten anne Arput, "18 ayından sonra önce yürümeyi, sonra ayakta durmayı bıraktı. Devamında emeklediği yerden hiç kalkmamaya, yattığı yerden hiç kalkmamaya başladı. Doktora gittiğimizde SMA Tip-2 olduğunu öğrendik. Tedavi sürecinden bu yana Türkiye’deki iğnenin altıncı dozunu aldık. Daha tedavimiz devam ediyor. Yardım kampanyasında daha yüzde 23 seviyelerindeyiz. 32 milyon liraya ihtiyacımız var. Allah herkesin yardımcısı olsun.” dedi.