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- Bursa’da sobadan yangın çıktı: 8’i çocuk 9 ölü
Bursa’da sobadan yangın çıktı: 8’i çocuk 9 ölü
Bursa'da soba kaynaklı çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.
- Haber Merkezi
- 09.11.2022 - 01:36
- Güncelleme : 09.11.2022 - 02:00
Merkez Yıldırım ilçesinde yabancı uyruklu kişilerin kaldığı apartmanda sobadan kaynaklı yangın çıktı.
Yangında 8’i çocuk 9 kişi öldü.
Anne ve 8 çocuk can verdi
İHA'nın aktardığına göre yangın, 23.30 sıralarında Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi.
Yangında bir anne, 8 çocuk yaşamını yitirdi. Çocuklardan ikisinin anneye, altısının kardeşine ait olduğu öğrenildi.
Bursa’da sobadan yangın çıktı: 8’i çocuk 9 ölü - VİDEO
"Çocukların yaşları 3 ile 10 arasında değişiyor"
Bursa Valisi Yakup Canbolat olay ile ilgili, "Bursa'da soba kaynaklı çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çocukların yaşları 3 ile 10 arasında değişiyor." açıklamarında bulundu.