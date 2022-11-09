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    Bursa’da sobadan yangın çıktı: 8’i çocuk 9 ölü

    Bursa’da sobadan yangın çıktı: 8’i çocuk 9 ölü

    Bursa'da soba kaynaklı çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2022 - 01:36
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 02:00
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    Merkez Yıldırım ilçesinde yabancı uyruklu kişilerin kaldığı apartmanda sobadan kaynaklı yangın çıktı.

    Yangında 8’i çocuk 9 kişi öldü.

    Anne ve 8 çocuk can verdi

    İHA'nın aktardığına göre yangın, 23.30 sıralarında Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi.

    Yangında bir anne, 8 çocuk yaşamını yitirdi. Çocuklardan ikisinin anneye, altısının kardeşine ait olduğu öğrenildi.

    Bursa’da sobadan yangın çıktı: 8’i çocuk 9 ölü - VİDEO

    Bursa’da sobadan yangın çıktı: 8’i çocuk 9 ölü #1

    "Çocukların yaşları 3 ile 10 arasında değişiyor"

    Bursa Valisi Yakup Canbolat olay ile ilgili, "Bursa'da soba kaynaklı çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çocukların yaşları 3 ile 10 arasında değişiyor." açıklamarında bulundu.

    Bursa’da sobadan yangın çıktı: 8’i çocuk 9 ölü #2


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