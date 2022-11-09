Bursa'da soba kaynaklı çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.

Merkez Yıldırım ilçesinde yabancı uyruklu kişilerin kaldığı apartmanda sobadan kaynaklı yangın çıktı.

Yangında 8’i çocuk 9 kişi öldü.

Anne ve 8 çocuk can verdi

İHA'nın aktardığına göre yangın, 23.30 sıralarında Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi.

Yangında bir anne, 8 çocuk yaşamını yitirdi. Çocuklardan ikisinin anneye, altısının kardeşine ait olduğu öğrenildi.

Bursa’da sobadan yangın çıktı: 8’i çocuk 9 ölü - VİDEO

"Çocukların yaşları 3 ile 10 arasında değişiyor"

Bursa Valisi Yakup Canbolat olay ile ilgili, "Bursa'da soba kaynaklı çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çocukların yaşları 3 ile 10 arasında değişiyor." açıklamarında bulundu.