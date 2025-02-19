Bursa'da sobaya dökülen benzin parladı: 1 kişi öldü

AA & Ensonhaber

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'ndeki bağ evinde Yunus T. (27) ile Tuğçe D., yakmak için sobaya benzin döktü, bu sırada benzinin parlaması sonucu bağ evinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler yangını söndürüp Yunus T. ile Tuğçe D.'yi bağ evinden çıkardı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Yunus T., ambulans ile Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, Tuğçe D. ise Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yunus T., hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Tuğçe D.'nin hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.