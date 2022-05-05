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    Bursa'da şoför, araç sürerken uyuyakaldı

    Araç sürerken uyuyakalmasının ardından yol ortasında gaz pedalına değen ayağı nedeniyle yüksek ses çıkaran sürücü, mahalleyi atağa kaldırdı.
    • 05.05.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 09:38
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    Bursa'da şoför, araç sürerken uyuyakaldı

    Bursa'nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde araç kullanan sürücü, direksiyon başında uyumaya başladı.

    Ayağının gaz pedalına takılmasının ardından mahalleliyi ayağa kaldıran sürücü, polis ekiplerini başına topladı.

    Uyuduğu görüldü

    Olay yerine gelen polis ekipleri, direksiyon başında sızan sürücüyü uyandırarak gönderdi.

    Uyanınca yola devam etti

    Şans eseri sokakta hiç kimse bulunmaması bir faciayı önledi. Polisin uyandırdığı sürücü daha sonra yoluna devam etti.

    Bursa'da şoför, araç sürerken uyuyakaldı ViDEO

    Bursa da şoför, araç sürerken uyuyakaldı #1

    Bursa da şoför, araç sürerken uyuyakaldı #2

    Bursa da şoför, araç sürerken uyuyakaldı #3


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