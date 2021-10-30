Aracı kenara çekerek kayıplara karışan şoför karşısında vatandaşlar yolda kalırken, tepkiler de yükseldi.

Bursa’da Hürriyet mahallesinde 8L hattında sefer yapan toplu taşıma aracında ilginç anlar yaşandı.

Seyir halindeki otobüs şöförü, bilinmeyen bir nedenle birden aracı kenara çekerek kaçtı.

YOLCULAR ANLAM VEREMEDİ

Yolculardan bazıları olan biteni anlamaya çalışırken, bazı yolcular ise otobüsten aşağı inerek sigara içti.

Polis ekipleri olay yerine gelirken, vatandaşların o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da şoför otobüsü bırakıp kaçtı VİDEO

























