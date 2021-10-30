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    Bursa'da şoför otobüsü bırakıp kaçtı

    Aracı kenara çekerek kayıplara karışan şoför karşısında vatandaşlar yolda kalırken, tepkiler de yükseldi.
    • İHA
    • 30.10.2021 - 10:28
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    Bursa'da şoför otobüsü bırakıp kaçtı

    Bursa’da Hürriyet mahallesinde 8L hattında sefer yapan toplu taşıma aracında ilginç anlar yaşandı.

    Seyir halindeki otobüs şöförü, bilinmeyen bir nedenle birden aracı kenara çekerek kaçtı.

    YOLCULAR ANLAM VEREMEDİ

    Yolculardan bazıları olan biteni anlamaya çalışırken, bazı yolcular ise otobüsten aşağı inerek sigara içti.

    Polis ekipleri olay yerine gelirken, vatandaşların o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Bursa'da şoför otobüsü bırakıp kaçtı VİDEO

    Bursa da şoför otobüsü bırakıp kaçtı #1

    Bursa da şoför otobüsü bırakıp kaçtı #2

    Bursa da şoför otobüsü bırakıp kaçtı #3

    Bursa da şoför otobüsü bırakıp kaçtı #4

    Bursa da şoför otobüsü bırakıp kaçtı #5

    Bursa da şoför otobüsü bırakıp kaçtı #6

    Bursa da şoför otobüsü bırakıp kaçtı #7

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