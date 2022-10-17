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    Bursa'da şoför sara nöbeti geçirince üst üste kaza yaptı

    Sara hastası şoförün kullandığı seyir halindeki araç 5'i park halinde, 6 araca çaptı. O anlar kameraya yansıdı.
    • 17.10.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 18:03
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    Bursa'da şoför sara nöbeti geçirince üst üste kaza yaptı

    Direksiyon başında nöbet geçiren şoför kaza yaptı.

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde aracıyla seyir halinde olan Uğur Özge, sara nöbeti geçirdi.

    Önüne gelen tüm araçlara çarptı

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden Özge, ilk önce karşı yönden gelen Furkan Elmas yönetimindeki hafif ticari araca, ardından da park halindeki otomobillere çarptı.

    Son olarak otomobil, 50 metre ilerideki yine park halindeki cip ile galeri önünde satışa sunulan 2 sıfır motosiklete çarparak durdu.

    Bursa da şoför sara nöbeti geçirince üst üste kaza yaptı #1

    Hastaneye gitmeyi reddetti

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hastaneye gitmeyi reddeden Özge'nin tedavisi ambulansta yapıldı.

    Bursa'da şoför sara nöbeti geçirince üst üste kaza yaptı VİDEO

    Bursa da şoför sara nöbeti geçirince üst üste kaza yaptı #2

    Soruşturma başlatıldı

    Ekipler, Özge’nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

    İHA'nın aktarımına göre; polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da şoför sara nöbeti geçirince üst üste kaza yaptı #3

    Bursa da şoför sara nöbeti geçirince üst üste kaza yaptı #4

    Bursa da şoför sara nöbeti geçirince üst üste kaza yaptı #5

    Bursa da şoför sara nöbeti geçirince üst üste kaza yaptı #6

    Bursa da şoför sara nöbeti geçirince üst üste kaza yaptı #7

    Bursa da şoför sara nöbeti geçirince üst üste kaza yaptı #8


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