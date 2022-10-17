Bursa'da şoför sara nöbeti geçirince üst üste kaza yaptı

Bursa'da şoför sara nöbeti geçirince üst üste kaza yaptı

Sara hastası şoförün kullandığı seyir halindeki araç 5'i park halinde, 6 araca çaptı. O anlar kameraya yansıdı.

Direksiyon başında nöbet geçiren şoför kaza yaptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde aracıyla seyir halinde olan Uğur Özge, sara nöbeti geçirdi.

Önüne gelen tüm araçlara çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Özge, ilk önce karşı yönden gelen Furkan Elmas yönetimindeki hafif ticari araca, ardından da park halindeki otomobillere çarptı.

Son olarak otomobil, 50 metre ilerideki yine park halindeki cip ile galeri önünde satışa sunulan 2 sıfır motosiklete çarparak durdu.

Hastaneye gitmeyi reddetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye gitmeyi reddeden Özge'nin tedavisi ambulansta yapıldı.

Bursa'da şoför sara nöbeti geçirince üst üste kaza yaptı VİDEO



Soruşturma başlatıldı

Ekipler, Özge’nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

İHA'nın aktarımına göre; polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlattı.





















