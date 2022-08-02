Bursa'da şoförlerin silahlı, sopalı kavgası kamerada

Servis şoförü ile yolcu minibüsü sürücüsü arasında çıkan silahlı, sopalı kavga kamera tarafından kayıt altına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde, servis aracının şoförü ile yolcu minibüsünün sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı.

Yaşanan olayda her iki taraf da sinirlenirken tartışma, kısa süre içinde alevlendi ve yerini kavgaya bıraktı.

Bir taraf silah çekti diğer taraf da sopasını getirdi

Kavganın büyümesinin ardından yolcu minibüsü sürücüsü, yanında getirdiği tabancayı çıkararak karşı tarafı tehdit etti.

Bunun üzerine servis şoförü ise aracında bulundurduğu sopayı getirdi.

Sürücüler daha sonra uzaklaştı

İHA'nın haberine göre; bir süre boyunca birbirlerini tehdit eden sürücüler daha sonra ayrılarak yollarına devam etti. O anlar ise kamera tarafından kaydedildi.



