DHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 2023 yılında yaşanan olayda E.I., aralarında husumet bulunan muhtar M.G. ile muhtarlıkta tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi ile kavgaya yakınlar da dahil oldu.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Kavgada 2 kişi sopayla, 1 kişi de bıçakla yaralandı.

Kavga güvenlik kamerasına yansırken, olaya karışan E.K. isimli kadın, A.I. ve C.D. yakalandı.

3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay ile ilgili soruşturma tamamlandı.

SANIKLAR İÇİN HAPİS CEZASI İSTEMİ

3 kişi hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Silahla basit yaralama' suçundan dava açıldı.

Her sanık için 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Dilan Kılıç
Editor