DHA
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 2023 yılında yaşanan olayda E.I., aralarında husumet bulunan muhtar M.G. ile muhtarlıkta tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi ile kavgaya yakınlar da dahil oldu.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Kavgada 2 kişi sopayla, 1 kişi de bıçakla yaralandı.
Kavga güvenlik kamerasına yansırken, olaya karışan E.K. isimli kadın, A.I. ve C.D. yakalandı.
3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Olay ile ilgili soruşturma tamamlandı.
SANIKLAR İÇİN HAPİS CEZASI İSTEMİ
3 kişi hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Silahla basit yaralama' suçundan dava açıldı.
Her sanık için 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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