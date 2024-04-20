Bursa'da sokak köpeklerinin sürü halinde tehlike saçtığı anlar Gemlik ilçesinde vatandaşlar tarafından kaydedilen bir görüntüde gündüz saatlerinde başıboş sokak köpeklerinin sokaktaki saldırgan halleri gündem oldu.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin çözüme ulaşmayan sorunu; sokak köpekleri...

Yıllardır insan canı için tehlike arz eden başıboş köpekler, bu zamana kadar çok sayıda ölüme yol açtı.

Bursa'da tehlike saçan görüntü

7'den 70'e tüm vatandaşların korkulu rüyası haline gelen sahipsiz köpekler, bu kez Bursa'da görüntülendi.

Gemlik ilçesinde yaşanan korku dolu anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Sürü halinde havladılar

Gündüz saatlerinde bir sokakta sürü halinde dolaşan ve hırçın halleriyle tehlikeye saçan sokak köpeklerinin o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Kısa sürede gündem olan görüntüler, büyük tepkiye yol açtı.

90 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de, Mart 2022'den Aralık 2023'e kadar köpeklerden kaynaklı ısırılma, kuduz, trafik kazası gibi sebeplerle 40'ı çocuk, 92 kişi hayatını kaybetmişti.