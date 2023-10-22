İHA
Vatandaşların canlarını hiçe sayan magandalar uslanmıyor...
Şehir magandalarının gövde gösterisi yapmak üzere hava sıktığı maganda kurşunları, insanların hayatını riske atıyor.
Düğün eğlencesinde bir maganda daha dehşet saçtı...
Bu kez olayın adresi Bursa oldu.
Şehir magandaları havaya ateş etti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 22.00 sıralarında bir sokakta düzenlenen düğünde korku dolu anlar yaşandı.
Oyun sırasında gençler sırayla tabancayla ateş ettiler.
O anlar kaydedildi
O bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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