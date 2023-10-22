Bursa'da sokak magandalarının düğün eğlencesi! Düğünde havaya ateş ettiller... Bir sokakta yapılan düğününde magandaların havaya ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İHA

Vatandaşların canlarını hiçe sayan magandalar uslanmıyor...

Şehir magandalarının gövde gösterisi yapmak üzere hava sıktığı maganda kurşunları, insanların hayatını riske atıyor.

Düğün eğlencesinde bir maganda daha dehşet saçtı...

Bu kez olayın adresi Bursa oldu.

Şehir magandaları havaya ateş etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 22.00 sıralarında bir sokakta düzenlenen düğünde korku dolu anlar yaşandı.

Oyun sırasında gençler sırayla tabancayla ateş ettiler.

O anlar kaydedildi

O bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)