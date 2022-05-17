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    Bursa’da sokak ortasında bıçaklandı, ağır yaralandı

    Tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından sokak ortasında vücudunun 3 yerinden bıçaklanan kişi, ağır yaralandı. Polis kaçan saldırganı arıyor…
    • 17.05.2022 - 09:50
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    Bursa’da sokak ortasında bıçaklandı, ağır yaralandı

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi'nde yürüyen Deniz Tamahkar (33), kimliği belirsiz kişiyle saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

    Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, yanındaki bıçakla Tamahkar'ı vücudunun 3 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

    50 metre gidebildi

    Tamahkar, bıçak darbeleri sonrası olay yerinden yaklaşık 50 metre uzaklaşmasının ardından yere yığıldı.

    İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Bursa’da sokak ortasında bıçaklandı, ağır yaralandı #1

    Hayati tehlikesi var

    Tamahkar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre tedaviye alınan Tamahkar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Polis, şüpheliyi belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

    Bursa’da sokak ortasında bıçaklandı, ağır yaralandı #2

    Bursa’da sokak ortasında bıçaklandı, ağır yaralandı #3


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